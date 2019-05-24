انت الان تتابع شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

مدحت شلبي

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».

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وتابع: «الجميع كان يعرف أن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس لذلك يجب تقبل الوضع برجولة ومسؤولية، نحن بحاجة لرجال دولة للخروج من الأزمة بسلام دون عنجهية». واقترح شلبي، حلا للأزمة بشأن جدول المباريات المتبقية في الدوري، بأن ينضم اللاعبون الدوليون من الأهلي والزمالك لمعسكر المنتخب، ثم يعودون