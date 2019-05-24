شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي ينشط هجوم الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى المنتخب الوطني تحت 20 عاماً أمس (الخميس) تدريباته ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا، وأدى لاعبو «الأخضر» خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب «غيدانيا» تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، مراناً على التنشيط الهجومي، أعقبه مران تخصصي لخطوط الفريق، ويختتم المنتخب الوطني اليوم (الجمعة) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فرنسا غداً (السبت) في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

يُذكر أن المنتخب الوطني الشاب يشارك في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.