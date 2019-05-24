شكرا لقرائتكم خبر عن أعباء الهلال زادها النصر معاناة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

من المرجح أن تتكبد خزينة نادي الهلال أعباء مالية ضخمة، خلال التعاقدات القادمة، إذ سيكلفها الإبقاء على بعض الأسماء أو إلغاء عقود بعض اللاعبين، مبالغ كبيرة، فراتب غوميز يبلغ في السنة الأولى 6 ملايين يورو، فيما يرتفع في السنة الثانية 7 ملايين يورو وفي السنة الأخيرة 10 ملايين يورو وحينها سيكون قد بلغ من العمر 36 سنة.

وسوف تضطر خزينة النادي لدفع أربعة رواتب في حال قررت إلغاء عقد الإسباني سوريانو، بما يساوى مليونا وثلاثمائة وستين ألف ريال.

فيما وقعت إدارة الهلال مع بوتيا بـ7 ملايين يورو حيث يبلغ راتبه لموسمين 3 ملايين يورو، وتخوض سباقا قويا مع إدارة النصر بشأن لاعب الوسط البيروفي كاريلو، فقد عرضت إدارة نادي النصر«المقتدرة ماليا» مبلغ 20 مليون يورو لقاء كسب توقيع اللاعب من بنفيكا البرتغالي، والهلاليون مجمعون على بقاء اللاعب والمحافظة عليه ستشكل عبئا كبيرا على إدارة «الزعيم».