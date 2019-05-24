شكرا لقرائتكم سعد الشهري: الأخضر الشاب سيذهب بعيداً في حال تجاوز "المجموعات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سعد الشهري، المدرب السابق للمنتخب السعودي للشباب، أن الأخضر قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا، اذ ما نجح في تجاوز مرحلة المجموعات.

وقال في لقاء مع "قناة العربية" يوم الخميس: أهداف المنتخب السعودي كانت واضحة من قبل الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي، وإعداد المنتخب كان مميزا بعدما خاض الفريق 11 مباراة نتمنى أن تكون كافية وأن يصل المستوى إلى أفضل حالاته.

وأضاف سعد الشهري: قدرات الجهاز الفني بقيادة العطوي عالية، ومباراة فرنسا ستكون مفتاح سر المنتخب السعودي، ولابد أن يتحلى اللاعبين بالثقة بالنفس، لأنه تواجه عناصر لديهم امكانيات عالية وبعضهم لديهم تجرية على مستوى المنتخب الأول، ومن الممكن أن تعاني في الامكانات البدنية، ولكن المدرب قادر على تجاوز هذا الجانب، والمنتخب الفرنسي من الفرق المرشحة للفوز باللقب، ويجب أن يكون اللاعبين على ثقة عالية ومتقاربين داخل الملعب.

وواصل: سيعمل المنتخب الفرنسي على فرض شخصيته، وهو من المنتخبات القوية، والتجربة الجديدة ستمنح اللاعبين انطباعا جيدا، واذا تجاوز المنتخب المجموعات سيذهب إلى مرحلة بعيدة في المونديال.