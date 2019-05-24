شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جديد للجزيرة.. و«ميركاتو» ساخن لموسم 2019 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن نادي الشارقة توصل إلى اتفاق مع نادي الوحدة لكسب خدمات كل من محمد عبد الباسط لاعب الارتكاز المتميز وسالم سلطان ليكونا في صفوف «الملك» الموسم المقبل. وتشير مصادر مطلعة أن الناديين توصلا إلى اتفاق نهائي، بعدما حسمت الجوانب المالية التي كانت مثار أخذ وردّ في الأيام الماضية، قبل أن يتم الاتفاق النهائي.

من جهة ثانية، طلب نادي اتحاد كلباء التعاقد مع عبد الله صالح مدافع فريق الوصل الذي شارك بصورة مميزة مع ناديه الأصفر هذا الموسم.

ويسعى كلباء إلى ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين من أجل ترتيب أوراق النمور استعداداً للموسم المقبل أملاً في تثبيت موقعه بين الكبار، والبحث عن سد الثغرات التي وضحت في الموسم الحالي.

وكان اتحاد كلباء قد تعاقد مع الأردني ياسين البخيت (دبا الفجيرة) وخالد شماريخ (الإمارات) كما اقترب من ضم يعقوب الحوسني لاعب فريق الجزيرة، وإن لم يتم الإعلان النهائي عن الصفقة حتى الآن.

وبات هزاع سالم قريباً من توقيع عقد استمراره مع الوصل، رغم ما ذكر عن قرب خروج اللاعب من زعبيل.

أما بما يتعلق بلاعب الجزيرة مسلم فايز، فقد أشار مصدر مطلع على أن اللاعب باق في الجزيرة وسيواصل رحلته مع فخر العاصمة، رغم كل ما نشر عبر وسائل التواصل عن قرب توقيع عقد العودة إلى الزعيم.

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أما على مستوى اللاعبين الأجانب، فقد ذكرت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين ناديي الوصل والعين من أجل انتقال اللاعب البرازيلي كايو من الإمبراطور إلى صفوف الزعيم ستحسم في فترة لن تتجاوز 48 ساعة لتحديد مصير الصفقة سواء بالنجاح عبر نقل للاعب إلى دار الزين أو حتى استمراره مع الفهود.

ويتوقع أن يتمسك مسؤولو نادي الوصل بالثنائي فابيو ليما ورونالدو منديز، بينما سيعود فينسوس ليما إلى بلاده بعد انتهاء إعارته.

ويبدو الوصل عاقد العزم على التعاقد مع محترف لاتيني «سوبر»، من أجل تشكيل دعامة لمسيرة الفريق في الموسم المقبل، بينما سيبقى بانتظار تحديد ما سيؤول إليه مصير كايو، قبل البدء والبحث عن لاعب بديل يجيد شغل مركز رأس الحربة. وتؤكد مصادر موثوقة أن الأنباء التي خرجت عن قرب تعاقد النادي مع المغربي إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

أما على مستوى شباب الأهلي، فلا تزال الأنباء عن قرب التعاقد مع البرازيلي ادورادو لاعب الهلال السعودي غير مؤكدة، في ظل التكتم الكبير الذي يلف المفاوضات بين الجانبين.

ويوجد اللاعب في دبي، لكن العائق الأبرز في إنهاء المفاوضات يتمثل في ظل استمرار ارتباط اللاعب بعقد مع الهلال السعودي، مما يتطلب مفاوضات بين الناديين ستتحدد بوصلتها في الأيام المقبلة.

ولم يحسم المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا حتى الآن هوية من سيواصل رحلته من اللاعبين الأجانب مع الفريق، حيث يبدو استمرار لوفانور مؤكداً بعد تألقه هذا الموسم، وتأدية دور اللاعب الذي يصنع الفارق تهديفياً وصناعة، بينما تحوم الشكوك حول استمرار الأرجنتينيين دياز وإيميليانو، حيث يتوقع أن يتم الاستغناء عن أحدهما واستمرار الآخر، بينما تأكد رسمياً الاستغناء عن خدمات اللاعب الأكوادوري أيوفي بعدما تم إبلاغ اللاعب رسمياً بفك الارتباط قبل بداية الشهر الحالي.

تغييرات

على الجانب الآخر، يبدو أن بعض الفرق قد قررت إجراء تغييرات واسعة على مستوى هيكلة الفريق الأول، وتشير بعض المصادر إلى أن أندية كبيرة وضعت على قائمة الراحلين من قائمتها ما قد يتجاوز 10 لاعبين، مما يعد ب«ميركاتو» سيشهد الكثير من الانتقالات على مستوى اللاعبين المحليين.