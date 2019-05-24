شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: سنحافظ على 98% من قوام «البرتقالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

استحق المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن يكون ضمن قائمة أفضل ثلاثة مدربين في دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019، بعدما قاد «البرتقالي» لأفضل رصيد في تاريخه، وإلى تحقيق مركز متقدم، إضافة إلى تحقيقه لنتائج لافتة بتعادله مع الشارقة ذهاباً وإياباً، وأيضاً مع شباب الأهلي إياباً وتحقيقه أول فوز على العين في استاد هزاع بن زايد وبنتيجة قياسية 4-صفر.

ورغم العروض التي تلقاها من مصر المقاصة المصري، إضافة إلى عرض من نادٍ سعودي وآخر محلي، إلاّ أن الرمادي فضل التجديد لعجمان للموسم الرابع توالياً.

يكشف الرمادي في حديث ل«الخليج الرياضي»، الكثير من الأسرار حول تجديد عقده والدوافع التي أدت به إلى اتخاذ هذا القرار، إضافة إلى رؤيته للموسم الجديد.

يقول الرمادي عن التجديد: «استقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي، لفريق عجمان، والكلام الذي سمعناه من سموهم زاد قناعتي أن خياري بالتجديد ل «البرتقالي» كان صائباً».

وتابع الرمادي: عندما تحدث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن الفريق، تحدث بلغة عميقة وفنية لا يعرفها إلاّ الفنيون والمدربون، كما تحدث سموه بلغة المحب لكرة القدم والمطّلع على أحوالها المحلية والعالمية، وكان الأمر مفاجأة سارة لي وللاعبين بعدما لمسنا الاهتمام الكبير من قبل قادة النادي بالفريق وتفاصيل مشواره هذا الموسم، وقد كنت سعيداً جداً بثناء سمو ولي العهد على ما قدمه «البرتقالي»، وهذا الثناء إضافة إلى دفء العلاقة بين القيادة والنادي، الإدارة واللاعبين، والاستقرار والهدوء الذي يعيشه فريق عجمان، هو الذي جعلني أقرر البقاء في النادي».

وروى الرمادي أنه بعد الاستقبال، وهو في طريقه بالباص إلى النادي اعتذر لإدارة نادي المقاصة المصري عن عدم قبول العرض الذي تقدموا به، كما أغلق الكلام عن عرضين من نادٍ سعودي وآخر محلي.

وقال الرمادي: كلام سمو الشيخ عمار بن حميد والشيخ راشد بن حميد عن مستقبل الفريق، جعلني أشعر أن هذا تكليف ولا يجوز أناقش فيه، شرف كبير لي أن أكلف بهذه المهمة، لذلك قلت لإدارة النادي جهزوا العقد الذي ترونه مناسباً وأنا سأوقّع من دون النظر إليه.

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وحول رضاه عن الموسم الحالي الذي يتبقى منه مباراة واحدة سيلعبها البرتقالي أمام الظفرة، يقول الرمادي: الموسم كان ممتازاً، وفي 95% من مبارياتنا كنا الطرف الأفضل، وخضنا مباراتين أو ثلاثة على الأكثر بشكل سيئ، وكنت سعيداً أكثر بامتلاك النادي لصف ثان، وسيكون لبعض العناصر ظهور أكثر في الموسم المقبل.

وعن التغييرات التي سيجريها على الفريق في الموسم المقبل، قال: التغيير سيكون طفيفاً وفي أضيق الحدود، وهذا ينطبق على اللاعبين المواطنين والأجانب، وأستطيع أن أؤكد أننا سنحافظ على 98% من قوام الفريق الحالي.

ورداً على سؤال إذا كان عجمان سيتعاقد مع لاعبين مواطنين، كشف الرمادي «التعاقد سيكون مع لاعب أو اثنين على الأكثر، وهذا يعود على ماهو متوفر في السوق، ومدى الحاجة لمركز العنصر الجديد».

وعن تحضيرات الموسم الجديد قال الرمادي: بعد مباراة الظفرة سندخل في فترة راحة تمتد حتى 26 يونيو، حيث سيكون هناك فحص طبي لمدة ثلاثة أيام، ثم نبدأ بتدريبات الملعب في 29 يونيو لمدة أسبوعين، وبعدها سيكون هناك ولمدة 3 أسابيع معسكر خارجي لم يتحدد مكانه (بين هولندا وألمانيا).

وقال الرمادي عن أهداف عجمان في الموسم المقبل: هدفنا سيتغير بالتأكيد، سيكون هناك تركيز أكثر على بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، حيث سندخلهما بتنافسية أكثر، بعدما أجبرتنا الظروف على الدفع بعناصر شابة في هاتين البطولتين هذا الموسم، كما أن طموحنا في الدوري سيتغير أيضاً وإمكاناتنا تسمح بالمنافسة على المركز الخامس أو السادس.

وتقدم الرمادي في نهاية حديثه بالشكر إلى مجلس إدارة نادي عجمان برئاسة خليفة الجرمن، وقال: لم أجد إلاّ كل الدعم من مجلس الإدارة، ومن الجرمن والفورة والظاهري ومحمد جبر، حيث كانوا يساندوني بشكل دائم ويذللون كل العقبات، كما أشكر اللاعبين الذين لم يخذلوني عندما وضعت ثقة كبيرة بهم، وبصراحة وجدت تعاوناً في نادي عجمان لم أجده في مكان آخر، كنت أقول سابقاً إن نادي دبي هو أعز نادٍ لديّ، كونه أول من أعطاني الفرصة ووثق بي، واليوم أقول إن نادي عجمان ودبي هما أعز ناديين لديّ.

واستطرد: أنا فخور بالعمل المباشر مع شخصية إدارية مثل عبدالله الظاهري مشرف الفريق، أنا خضت معسكرات كثيرة مع الفرق التي دربتها، لكن لم أصادف مثل الصفات التي يمتلكها من ناحية الالتزام والجدية والتعامل بحب واحترام مع اللاعبين، وصراحة أنا استفدت منه كثيراً، وإذا كان عليّ أن أضع نسباً للمساهمين في النجاح، فإن عبدالله الظاهري يحتل نسبة كبيرة فيها.

وتابع: أنا فخور باللاعبين وأرفع رأسي بهم، لأنهم لعبوا بالحماس نفسه حتى آخر الموسم، ورغم أننا ضمنا البقاء مبكراً لكن استمروا بتقديم نفس الشغف الكروي، وطبقنا شعار اللعب النظيف مع كل الفرق سواء تلك التي تصارع على البقاء، أو التي تنافس على لقب الدوري.