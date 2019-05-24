محمد هلال الكعبي: 23 عاماً من الفخر والاعتزاز ببطولة زايد الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه الرياضيون بالدولة الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الرعاية الكريمة من سموه لحفل افتتاح النسخة ال23 لبطولة زايد الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، مؤكدين أن البطولة تملك سمعة طيبة على المستوى المحلي والعالمي، يجبر الجميع على الحضور والمشاركة، حيث يشارك في الحدث 3200 رياضي منهم 25 فريقاً عالمياً من خارج الدولة. وأكدت البطولة من خلال حضور أكثر من 13000 مشاهد خلال منافسات النسخة الحالية، أنها تستقطب العديد من الجماهير التي تحضر بشكل دائم في مختلف النشاطات للمتابعة والتشجيع.

وتوجه الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على رعايته وتشريفه لفعاليات حفل افتتاح البطولة، مواصلة للدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للبطولة السنوية، وأشاد الكعبي بالدور الريادي لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن استمرار البطولة 23 عاماً جاء نتيجة للدعم المباشر والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع والذي أثمر عن نجاحات غير مسبوقة للبطولة وتفاعل كبير من جانب الرياضيين والمجتمع في الدولة والمشاركين من مختلف الجنسيات

وأعرب الكعبي عن فخره واعتزازه باستمرار الحدث طوال تلك الفترة، مبيناً أن ذلك يعد بحد ذاته إنجازاً يحرص النادي على ديمومته وتميزه بعد أن استطاعت البطولة ترسيخ دورها الإيجابي ومكانتها المرموقة في طليعة فعاليات رمضان المبارك، كواحدة من البطولات والتجمعات الرياضية الشبابية

وقال: تعتبر بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، حيث تمّت استضافة حوالي 37320 رياضياً و60750 من الجمهور حتى الآن، والأمر المُميّز في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق، وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثل بثقافة التسامح التي تعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ الذي يشجع على العمل والعيش وفقاً لأرقى المبادئ الإنسانية التي تشكل أساساً مُستداماً ومتيناً لمجتمع يرفل بالسعادة والمحبة والتآخي والتآلف بين الجميع فما شاهدناه في هذه البطولة حتى الآن يثلج الصدور وهو عمل مميز من قبل الجميع سواء على مستوى اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية المختلفة.

أدنوك يفوز بالخمسة

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ضرب فريق أدنوك حامل لقب النسخة الأخيرة بقوة في مستهل مشاركته في منافسات خماسيات كرة القدم للرجال، بعدما حقق فوزاً كبيراً على فريق إيه إس آر إس بخماسية نظيفة، وذلك في أولى مواجهات المجموعة الرابعة من البطولة التي تستمر حتى 28 مايو الجاري ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن ناشيونال ومجلس أبوظبي اللذان تعادلا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس. وواصل فريق شرطة أبوظبي انتصاراته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على فريق أكاديمية دراجون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، فيما شهدت المواجهة الثانية استعادة فريق الظفرة توازنه بفوزه على بنك أبوظبي التجاري بهدفين مقابل هدف، ليعوض الظفرة خسارته في الجولة الأولى ويضع أول 3 نقاط في رصيده.

وفي المجموعة الثانية حقق فريق مركز الدكتور فراس فوزه الثاني على التوالي بعد أن تخطى المدفعجية بهدفين نظيفين ليتصدر المجموعة بست نقاط ويقترب من التأهل للدور ربع النهائي، كما نجح فريق فرسان أبوظبي في وضع قدمه في الدور التالي بعد فوزه بصعوبة على الأمن الهندسية بهدف دون رد.

منافسات المواي تاي تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة المواي تاي، التي تأتي ضمن برنامج بطولة زايد الرمضانية، ويشارك في البطولة 80 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات من المقيمين بالدولة، بالإضافة إلى منتخبات مصر والعراق وفلسطين والأردن، ويقام اليوم 12 نزالاً في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق أول من أمس على هامش بطولة زايد الرياضية بفندق نادي ضباط القوات المسلحة التطبيق الإلكتروني لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج،الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، والذي يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية.

واستمع سموه إلى شرح من عبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج حول التطبيق الذي يتيح متابعة أخبار البطولات المحلية والعربية وأجندة الأحداث والفعاليات، كما يوفر خاصية الألعاب التفاعلية ومتجر متخصص بالإضافة إلى خدمة البث المباشر للبطولات المحلية والعربية.