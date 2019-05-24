تقرير.. صلاح الأكثر تسديدًا في الدوري الانجليزي.. والخامس في إهدار الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

بين الثلاثي الذي تقاسم لقب هداف الدوري الانجليزي في الموسم الحالي، يحتل محمد صلاح جناح ليفربول في تصويب الكرات على المرمى، بينما يتواجد في المركز الخامس بين أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص المحققة.

وتشارك محمد صلاح، ساديو مانى وبيير إيميريك أوباميانج، في صدارة الهدافين بالدوري الانجليزي برصيد 22 هدفًا خلال الموسم المنتهي من البطولة.

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لكن محمد صلاح كان اللاعب الأكثر محاولة على المرمى بين كافة اللاعبين في الدوري الانجليزي بعدما سدد 137 كرة على المرمى، وأتى بعده بيير إيميريك أوبامينج الذي سدد 94 كرة وأتى في المركز السابع بين كافة لاعبي البطولة، وفي المركز العاشر ساديو مانة الذي سدد 87 كرة على المرمى.

وعلى مستوى الدقة بمقارنة الأهداف بإجمالي التصويبات، فإن محمد صلاح هو الأقل دقة بين اللاعبين الثلاث حيث بلغت الدقة بالنسبة لصلاح 16%، وكان الأفضل من حيث الدقة ساديو مانى الذي حقق نسبة 25.3% وهو صاحب المركز الثاني على مستوى الدوري الانجليزي بشكل عام، وأتى بعده أوباميانج الذي حقق نسبة دقة بلغت 23.4%.

وعلى مستوى إهدار الفرص المحققة، كان الأكثر إهدارًا في الدوري الانجليزي بشكل عام هو أوباميانج الذي أهدر 23 فرصة في الدوري الانجليزي، وأتى محمد صلاح في المركز الخامس بـ16 فرصة، بينما أهدر ساديو مانى 11 فرصة.