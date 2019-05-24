رياضة | وزارة الرياضة تدعم نادي الشيخ زايد لتطوير التراك والمنشآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تدعم نادي الشيخ زايد لتطوير التراك والمنشآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت وزارة الشباب والرياضة، على تقديم دعماً مادياً لنادي الشيخ زايد، بما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه، لإنجاز تراك النادي وبعض الأعمال والمنشآت بالنادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للأندية للمشاركة في بطولات ومسابقات الاتحادات الرياضية المختلفة، نظرا لما يتطلبه النشاط الرياضي من مصروفات وتكاليف ترهق ميزانيات تلك الأندية وتطويراً لبعض الانشاءات الجاري تتفيذها.

وأشاد فكرى الهواري رئيس نادي الشيخ زايد، بدعم المهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أن الوزير وجه إلى توفير الاعتمادات الخاصة لبعض الإنشاءات وإنشاء تراك أحدث بدعم من وزارة الشباب والرياضة في إطار الخطة الموضوعة لتطوير الانشاءات بالنادي.

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وأضاف الهواري، أن تحديث تراك النادي تم إسناده إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم توقيع التعاقد رسمياً للبدء في التنفيذ.

وأوضح المهندس على بدر المدير التنفيذي للنادي أن مجلس الإدارة يعمل على تنمية موارد النادي بأساليب غیر تقليدية وعدم الاعتماد على حصیلة العضويات الجديدة فقط في هذا المجال، وذلك من خلال استثمار موقع النادي المتميز وتسویقه لشركات الدعابة والإعلان الكبرى والاستفادة من اسوار المقر الرئيسي لمشروعات استثمارية متنوعة تدّر عائًدا كبيراً للنادي وتمثل استثماًرا یزید مع الوقت، وتهيئة تحقيق ذلك عن طریق التواصل الإيجابي مع اجهزة الدولة المختلفة وبما یحقق مشروعاً طال انتظاره.

وقال بدر، إن مجلس الإدارة وقعت عقود التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بحضور جميع أعضاء المجلس وممثل من الهيئة للبدء في تنفيذ مخطط التطوير.

والجدير بالذكر أنه تم الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى في عملية تنفيذ مشروع امتداد نادي الشيخ زايد الرياضي، والذي تم إسناده إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهي عبارة عن ٦ ملاعب ( كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد) ومنطقة اللاند سكيب، وتكونت لجنة الاستلام من ممثلين عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس المشرف، والمقاول، وأعضاء مجلس إدارة النادي.