شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يمنح نجوم المنتخب 10 ساعات راحة لزيارة أسرهم يوم 17 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري منح لاعبى الفريق راحة لمدة 10 ساعات يوم 17 يونيو المقبل لزيارة أسرهم .

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين .

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يخوض المنتخب وديتين خلال شهر يونيو أمام تنزانيا يوم 13 ثم غينيا يوم 16 على أن يمنح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة 10 ساعات لزيارة أسرهم ثم الانضمام فى السابعة مساء يوم 17 للمنتخب والمبيت بالفندق.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من زيمبابوي و أوغندا و الكونغو الديمقراطية ، حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 21 يونيو أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.