شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإطمئنان علي البقاء فى الدوري.. سموحة يمد الراحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، مد راحة الفريق لمدة 24 ساعة لتصبح 3 أيام ، عقب الاطمئنان علي بقاء الفريق في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي بتروجت بثنائية نظيفة في الجولة الـ 33 بالبطولة. ويستعد سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري . ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

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