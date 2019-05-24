شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف : حرب "الفيس بوك" سبب انهيار الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري ، أن اهم اسباب انهيار زعيم الثغر هو حرب الفيس بوك بين الحمهور والمسئولين واللاعبين ، مشيراً إلى أن هناك سلبيات يجب أن تتلاشي خلال الـ 10 الايام القادمة قبل مواجهة سموحة وعلي الجميع أن يتكاتف لبقاء الفريق في بطولة الدوري.

وأشار طلعت يوسف خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً، إلى أن حلمى طولان المدير الفني السابق للفريق حقق نتائج غير متوقعة واجتهد قدر الإمكان فى البطولة العربية وكأس مصر ولكنه غير موفق فى الدورى، مؤكداً أن هناك خلافات صعبة وصلت لمرحلة صعبة عملت علي تفكك داخل نادى الاتحاد.

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وكشف طلعت يوسف عن تشكيل جهازه المعاون الذي يتكون من منير عقيلة ومحمد ابراهيم مدربان عام، وهاني محمد مدرب ، وايمن طاهر مدرب حراس مرمي.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.