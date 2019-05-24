شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 أصناف على مائدة إفطار نهضة بركان بالإسكندرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو نهضة بركان المغربى إفطارهم الأول فى فندق الإقامة بمدينة برج العرب بمدينة الأسكندرية، والتى وصلوا إليها فى السادسة مساء اليوم لخوض مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل فى اياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمتابعة التفاصيل ومعرفة الأصناف الأربعة اضغط هنا..

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