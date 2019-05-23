تيتو مدرب المنتخب يحضر نهائى دورى أبطال أوروبا لمتابعة صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الإسباني تيتو جارسيا مدرب منتخب مصر لمباراة نهائى دورى أبطال أوروبا التى تجمع ليفربول الإنجليزي و توتنهام الإنجليزي يوم 1 يونيو المقبل بالعاصمة مدريد. ويتواجد تيتو لمتابعة الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإطمئنان عليه فى تلك المواجهة الصعبة أمام توتنهام . Advertisements وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة. من المقرر أن ينضم صلاح للمنتخب يوم 7 أو 8 يونيو المقبل للاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية.

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