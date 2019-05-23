شاهد.. ليفربول الأكثر أرباحًا من عائدات البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن أرباح أندية البريميرليج لهذا الموسم من عائدات البث التليفزيوني . وتصدر نادي ليفربول قائمة الأندية الأكثر أرباحًا من عائدات البث التليفزيوني بقيمة152 مليون وأربعمائة ألف جنيه استيرليني، ويليه نادي مانشستر سيتي بقيمة 151 مليون جنيه بقيمة152 مليون وأربعمائة ألف جنيه استيرليني، ويليه نادي مانشستر سيتي بقيمة 151 مليون جنيهاستيرليني، بينما يحل تشيلسي في المركز الثالث ببقيمة 146 مليون. جدير بالذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي حل وصيفًا. Advertisements شاهد عائدات أرباح الأندية الإنجليزية من البث التليفزيوني:

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