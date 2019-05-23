رياضة | ريال مدريد يخدع باريس في صفقة مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخدع باريس في صفقة مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في ضم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن فلورنتينو بيريز،رئيس نادي ريال مدريد لا يريد التفاوض مباشرة مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان حول ضم كيليان مبابي بسبب العلاقة الطيبة بين الثنائي.

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وتابع الموقع أن بيريز أوكل مهمة التفاوض مع باريس لويلفرد مبابي والد كيليان من أجل الضغط على باريس سان جيرمان ترك نجله يغادر صفوف بطل الدوري الفرنسي في الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد والرغبة التي يريد استغلالها بيريز بعد ضغط والده لضم مبابي في الصيف.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن في الأسبوع الجاري استمرار كيليان مبابي في صفوف الفريق الباريسي في الموسم المقبل.