الان تتابع لاعب سنغالي يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للشباب.. و”فيفا” يحتفي به والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكتسح المنتخب السنغالى نظيره منتخب تاهيتي 3- صفر، في المباراة التي جمعت المنتخبين بالمجموعة الأولى، فى اليوم الأول من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة الذى تستضيفه بولندا.
سجل ثلاثية منتخب السنغال اللاعب أمادو ساجنا “هاتريك”، في الثانية 10، والدقيقة 29 و الدقيقة 50 من زمن المباراة.
واحتفى “فيفا” بالهدف الأول لأمادو إذ سجله بعد 9.6 ثانية فقط.
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