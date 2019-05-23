شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم الأوليمبى واعتلاء منصات التتويج يراود «دستة أبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أربع سنوات من العمل الشاق والإعداد والمعسكرات أملا فى تحقيق حلم واحد وهو الميدالية الأوليمبية وهو حال كافة الألعاب الرياضية الفردية التى يقاتل أبطالها من أجل هدف واحد كل أربع سنوات، وهو الميدالية الأوليمبية عكس كرة القدم والألعاب الجماعية، والتى يعد الفوز ببطولة قارية أو عالمية إنجازا كبيرا فى حين أن الفوز بميدالية قارية أو عالمية هو مجرد خطوة نحو حلم الأوليمبياد وقليل من اللاعبين من يقاتل وينجح فى تحقيق الحلم فى حين يفشل البعض نتيجة ظروف المنافسة والقرعة فى إدراك حلمه، ليعاود الكرة فى الأوليمبياد التالية أملا فى أن يسطر اسمه بأحرف من نور فى السجلات الأوليمبية، ومع اقتراب أوليمبياد طوكيو 2020، وبعدما كان الأمل يحدو مئات اللاعبين إلا أن العدد تراجع إلى 12 مرشحا فقط لحصد ميدالية أوليمبية وفقا لتقارير لجنة التخطيط باللجنة الأوليمبية. والمرشحون هم أحمد الجندى فى الخماسى الحديث وهداية ملاك ورضوى رضا وإسلام عيسى فى التايكوندو، وسارة سمير رفع الأثقال، علاء أبوالقاسم فى السلاح، جيانا فاروق وشيماء أبواليزيد فى الكاراتيه، محمد إبراهيم فى المصارعة، أحمد قمر فى الرماية، ومصطفى الجمل فى ألعاب القوى، ومحمد طاهر زيادة فى الفروسية.

وتختلف طموحات كل لاعب ما بين الفوز بالذهب وما بين تحقيق منصب شرفى ويعد أحمد الجندى بطل العالم فى الخماسى الحديث أقوى المرشحين لحصد ميدالية ذهبية فى ظل اعتلائه التصنيف العالمى وفوزه ببطولة العالم على مستوى الشباب والكبار ويحظى اللاعب باهتمام ورعاية خاصة من الدولة فى ظل كونه أقوى المرشحين لحصد ميدالية.

فيما رفض الثلاثى محمد إيهاب وسارة سمير وهدايا ملاك الاكتفاء بتحقيق حلم الميدالية الوحيدة فى أوليمبيا ريو دى جانيرو وتعاهدوا باستمرار الإنجازات بتحقيق حلم الميدالية الثانية، وأكد محمد إيهاب أنه رغم كل التحديات التى واجهها وتقليل البعض من قدرته على الفوز بالميدالية الثانية إلا أنه تمسك بحلمه ونجح فى التتويج ببطولات العالم واعتلاء منصات التتويج وهو ما جعل الجميع يثق فى قدرته، مشيرا إلى أنه مر ببعض الصعاب وهو ما جعله يستغيث برجال الأعمال الوطنيين لرعايته وقد استجاب أكثر من شخص، فضلا عن الدعم الذى يلقاه من أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهو ما يجعله يجدد وعوده بحصد ميدالية فى طوكيو 2020، فيما أكدت سارة سمير وهدايا ملاك أنهما لم يستعيدا حتى الآن مستواهما السابق، ورغم ذلك لديهما الثقة فى قدرتهما الفترة المقبلة على استعادة المستوى الذى يؤهلما للمنافسة فى الأوليمبياد والفوز بالميدالية الثانية.

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ومن جانبه أكد علاء أبوالقاسم أنه يحلم بالعوة إلى منصات التتويج على طريقة الريمونتادا فى كرة القدم، خاصة أنه فشل خلال الأوليمبياد السابقة فى حصد ميدالية، ورغم ذلك فإنه متمسك بحلمه فى إحراز ثانى ميدالياته، مشددا على حجم المعاناة التى يعانيها الأبطال من حيث القتال على مدار أربع سنوات، والإعداد للأوليمبياد وكشف المصارع محمد إبراهيم أنه يسير على خطى كرم جابر ويأمل فى تكرار إنجازه بحصد ميدالية أوليمبية للمصارعة المصرية، فيما أكد مصطفى الجمل أن استعادة أمجاد ألعاب القوى المصرية حلم يقع على عاتقه وأنه يأمل فى التتويج بميدالية، فيما أكدت جيانا فاروق أن الكاراتيه تشارك كضيفة شرف فى الأوليمبياد كلعبة غير أوليمبية وهى فرصة تاريخية بأن يتوج الكارتيه المصرى بأول ميدالية أوليمبية فى تاريخه، خاصة أنها فرصة لن تكرر على مدار ثلاث أو أربع دورات أوليمبية مقبلة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت حالة من التفاؤل فى الوسط الرياضى بعدما حصد الأبطال الشهر الماضى 21 ميدالية متنوعة، فى بطولات عالمية وإفريقية، جعلت الآمال تتجدد فى تحقيق إنجاز أوليمبى بطوكيو وساهمت الإنجازات الأخيرة فى زيادة الاهتمام والوعى الجماهيرى بأبطال الأوليمبياد وحرص عدد كبير من المشاهير والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى على تهنئة أصحاب الإنجازات بعبارة «فرحتونا» والتأكيد على الشعور بالفخر وتجدد الآمال بأن الأمل باق لاعتلاء منصات التتويج العالمية وعزف السلام الوطنى فى أوليمبياد طوكيو.

وأهم الإنجازات التى تحققت مع الرباع الأوليمبى محمد إيهاب، الذى حصد 3 ذهبيات فى منافسات ٨١ كجم فى البطولة الإفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ حيث استطاع بطل العالم، رفع ١٦٠ كجم فى الخطف، ١٩١ كجم فى الكلين و٣٥١ كجم فى المجموع. كما حصل زميله أحمد السيد، على فضية وبرونزيتين رفع ١٤٤ كجم فى الخطف، وفضية الكلين استطاع رفع ١٨٥ كجم ليحصل على مجموع ٢٨١ كجم، ولم تكن سيدات الأثقال أقل إنجازا، حيث استطاعت الرباعة إسراء راشد، الفوز بـ 2 ميدالية ذهبية وفضية، بعد أن استطاعت رفع 98 كجم فى الخطف وتكسر الرقم الإفريقى وميدالية فضية فى الكلين بعد رفع 110 كجم، لتحصل على ذهبية المجموع بإجمالى 208 كجم وجاءت نعمة فهمى فى المركز الثانى بعد أن استطاعت رفع 91 كجم فى الخطف، وتحصل على الميدالية الذهبية بعد رفع 111 كجم فى الكلين، لتحصل على إجمالى 202 كجم.

ورسمت كرة الماء، البسمة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة الماء ناشئين، بعد الفوز على جنوب إفريقيا، وكتب منتخب الجودو، النهاية السعيدة، بالفوز بكأس بطولة إفريقيا للجودو بجنوب إفريقيا برصيد 8 ميداليات والتأهل لبطولة العالم فى ألمانيا والتى ستقام فى يوليو ٢٠١٩، وضمن حاتم عبدالآخر، لاعب منتخب مصر للجودو، لاعب نادى الجزيرة التأهل لأوليمبياد طوكيو، بعد فوزه بالميدالية الذهبية. كما توج منتخب كرة الطائرة الشاطئية، سيدات بذهبية بطولة إفريقيا فى نيجيريا بعد الفوز على موريشيوس فى النهائى. وفى منافسات القوس والسهم حقق الثنائى ميرا الشماع ويوسف طلبة المركز الثالث ببطولة كأس فيرونيكا بسلوفينيا بعد الفوز على زوجى سلوفاكيا فى مباراة تحديد المراكز.