شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تبحث مع ستيرلنغ مشكلة "الإساءات العنصرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس إنها ترحب بإجراء نقاش مع رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي ولاعبين آخرين بهدف التصدي للعنصرية في مباريات كرة القدم.

وقال سترلينغ، 24 عاما، والذي يقود حملة لمواجهة العنصرية في الملاعب، يوم الثلاثاء الماضي إنه يرغب في التحدث مع مسؤولين في الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم بشأن طرق مواجهة هذه المشكلة.

وقالت الرابطة في بيان "شارك رحيم في حملتنا ‭'‬لا مكان للعنصرية‭'‬ وسنرحب بالحديث معه ومع لاعبين آخرين بشأن التمييز في كرة القدم. تطوير جهودنا في هذا المجال يمثل أولوية بالنسبة للدوري الممتاز".

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واتهم سترلينغ العام الماضي قطاعات من وسائل الإعلام البريطانية بإذكاء العنصرية من خلال نشر صور سلبية للاعبين السود الشبان.

كما تعرض سترلينغ إلى إساءة عنصرية في مباراة خاصتها إنجلترا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2020 على ملعب الجبل الأسود في مارس الماضي. وتم تسجيل عدة حالات أخرى في الملاعب الإنجليزية في الأشهر الأخيرة.

ودعت رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا إلى خصم تسع نقاط بشكل تلقائي كعقوبة على الأندية التي يدان مشجعوها بارتكاب سلوك عنصري إضافة لخوض ثلاث مباريات بدون جمهور.

وأضاف بيان رابطة الدوري "اتفقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع أنديتنا على أهمية ما تم إنجازه من جهود في هذا الصدد لكن تبقى الحاجة إلى مزيد من العمل من أجل تعزيز الاندماج والتنوع في عالم كرة القدم وضمان دعم اللاعبين والمشجعين من السود والآسيويين والأقليات العرقية. نحن ملتزمون معا لتحسين المسارات الهادفة لتشجيع المزيد من الأشخاص من أصول مختلفة على تولي مهام التدريب والتحكيم والقيام بمهام إدارية في عالم كرة القدم".