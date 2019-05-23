الان تتابع شائعات تولي جوارديولا تدريب يوفنتوس ترفع أسهم الفريق 3% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ارتفعت أسهم يوفنتوس، بأكثر من 3% اليوم الخميس. بعد أن تلقى السهم دعمًا من شائعات تولي جوارديولا تدريب الفريق، حب ما أعلنه متعاملون.
ونفى البرتو جالاسي محامي مانشستر سيتي، وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب جوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.
وأبلغ جالاسي، محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية، أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مجرد “هراء”، مضيفًا أن جوارديولا يريد البقاء في مانشستر.
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