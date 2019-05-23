6 لاعبين يشاركون في بطولة العالم لناشئي رفع الأثقال بأستراليا

تغادر بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال فجر غدٍ السبت مصر متجهة إلى أستراليا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها ابتداءً من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس الموافق 27 إلى 30 مايو الجاري.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة من مصر كلًا من عبدالله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد عبدالغني، فضلاً عن اللاعبين نعمة سعيد ورانيا عزت، ويشارك في البطولة 50 دولة.
والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال والرباع محمد إيهاب، البطل
وأكد الدكتور محمد موسى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية أن المنتخب جاهز لحصد الميداليات فى البطولات القادمة من خلال لاعبى المنتخبات، مشيرًا إلى أن المنتخب لديه تحدٍ كبير من أجل التأهل بعدد
واستعد المنتخب للمشاركة في البطولة بالدخول في معسكر بالمركز الأوليمبي تحت قيادة محمد مرسي وتم استدعاء أفضل اللاعبين للتوجي إلى فيجي.
ويمثل محمود محجوب مصر في اجتماعات الاتحاد الدولى لرفع الأثقال المحدد لها أيام 30 ، 31 مايو و1 يونيو القادم فى فيجى وقال محجوب إن اجتماعات الاتحاد الدولى ستقام فى فيجى على هامش بطولة العالم تحت 20 سنة المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 2 و حتى 8 يونيو القادم، مشيرًا إلى انعقاد المكتب التنفيذى يومى 30، 31 مايو الجارى، على أن يقام الكونجرس يوم 1 يونيو.
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