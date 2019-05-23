6 لاعبين يشاركون في بطولة العالم لناشئي رفع الأثقال بأستراليا

تغادر بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال فجر غدٍ السبت مصر متجهة إلى أستراليا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها ابتداءً من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس الموافق 27 إلى 30 مايو الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة من مصر كلًا من عبدالله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد عبدالغني، فضلاً عن اللاعبين نعمة سعيد ورانيا عزت، ويشارك في البطولة 50 دولة.

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال والرباع محمد إيهاب، البطل

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الأوليمبي ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بديوان وزارة الشباب والرياضة طالب صبحي أن يبذل أبطال رفع الأثقال الجهد لتحقيق ميداليات خلال البطولات القادمة سواء البطولات القارية أو العالمية، مؤكدًا ثقته في اللاعبين المصريين فى تحقيق إنجازات أوليمبية وعالمية.

وأكد الدكتور محمد موسى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية أن المنتخب جاهز لحصد الميداليات فى البطولات القادمة من خلال لاعبى المنتخبات، مشيرًا إلى أن المنتخب لديه تحدٍ كبير من أجل التأهل بعدد

10 لاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 من أجل حصد الميداليات الأولمبية والحفاظ على الإنجازات المستمرة لرفع الأثقال عبر الدورات الأولمبية السابقة.

واستعد المنتخب للمشاركة في البطولة بالدخول في معسكر بالمركز الأوليمبي تحت قيادة محمد مرسي وتم استدعاء أفضل اللاعبين للتوجي إلى فيجي.

ويمثل محمود محجوب مصر في اجتماعات الاتحاد الدولى لرفع الأثقال المحدد لها أيام 30 ، 31 مايو و1 يونيو القادم فى فيجى وقال محجوب إن اجتماعات الاتحاد الدولى ستقام فى فيجى على هامش بطولة العالم تحت 20 سنة المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 2 و حتى 8 يونيو القادم، مشيرًا إلى انعقاد المكتب التنفيذى يومى 30، 31 مايو الجارى، على أن يقام الكونجرس يوم 1 يونيو.