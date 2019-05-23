أشرف صبحي يحاضر في ندوة "الرياضة وثقافة التعامل مع الخصم"

بدعوة من نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الندوة التثقيفية والتي جاءت بعنوان الرياضة وثقافة التعامل مع الخصم، وذلك بحضور سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وقد أعرب صبحي عن سعادته بتواجده وسط كوكبة كبيرة من ذوي الخبرات في المجال الإعلامي والرياضي، موجها الشكر لسعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام على دعوته الكريمة للجلسة الرمضانية، والتي تضمنت ندوة عبرت عن بعض الاتجاهات الحديثة في ثقافة التعامل مع الخصم، ودور الرياضة في تحقيق ذلك، من خلال تنمية الوعي الثقافي

الرياضي والخاصة بالتعامل مع المنافس وتبني ثقافة الفوز والهزيمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في المشاركة المجتمعية، من خلال التحلي بالروح والأخلاق الرياضية والتي يجب أن يتحلى بها الرياضيين في مختلف الالعاب، والتي تنعكس تلك الثقافة على الجماهير المحبة والمشجعه للرياضة.

وفي نفس السياق وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لسعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والاماراتي.

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وقد تناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بمجال الشباب والرياضة، والطفرة الكبيرة للحركة الشبابية والرياضية التي تشهدها في ظل وجود قيادة سياسية لديها إيمان قوي بأن الرياضة هي أحد مقومات الدولة الشاملة، وتمثل أمن قومي، كما تلعب دورا في كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

شارك في الندوة محمد جمعه بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي الرياضي، سامي الجابر لاعب كرة القدم ونجم المنتخب السعودي السابق، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة الأميري.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وصل الي دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الجلسة الرمضانية والتي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، حيث كان في استقبالة في مطار الشارقة، سعادة وائل فتحى القنصل العام بالانابة فى دبى والامارات الشمالية، طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.