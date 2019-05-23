المقاولون يحتفل بانضمام أحمد علي للمنتخب

احتفل الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بمهاجم الفريق أحمد علي علي عقب انضمامه لقائمة منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر الشهر المقبل. وحرص الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي على حضور الاجتماع بالاعبين واحضار تورتة خاصة للاحتفال باللاعب. واستغل المهندس محمد عادل الفرصة وتحدث مع اللاعبين عن أهمية مباراتي الأهلي وبتروجت في ختام مشوار الفريق في الدوري وطالبهم بتحقيق الفوز والحصول على المركز الرابع للعودة للمشاركات الافريقية، مؤكدًا لهم أن هذا الهدف يجب أن يكون حاضرا بقوة في المباراتين.

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