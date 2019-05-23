احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بأحمد علي، مهاجم الفريق، بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الشهر المقبل.
حرص الجهاز القني، بقيادة عماد النحاس، وبحضور المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، على الاجتماع باللاعبين وإحضار تورتة خاصة للاحتفال باللاعب.
استغل المهندس محمد عادل الفرصة وتحدث مع اللاعبين عن أهمية مباراتي الأهلي وبتروجيت في ختام مشوار الفريق في الدوري، وطالبهم بتحقيق الفوز والحصول على المركز الرابع، للعودة للمشاركات الأفريقية، مؤكدًا لهم أن هذا الهدف يجب أن يكون حاضرًا بقوة في المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يحتفل بانضمام أحمد علي إلى قائمة منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.