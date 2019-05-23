المقاولون يحتفل بانضمام أحمد علي إلى قائمة منتخب مصر

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بأحمد علي، مهاجم الفريق، بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الشهر المقبل.

حرص الجهاز القني، بقيادة عماد النحاس، وبحضور المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، على الاجتماع باللاعبين وإحضار تورتة خاصة للاحتفال باللاعب.

استغل المهندس محمد عادل الفرصة وتحدث مع اللاعبين عن أهمية مباراتي الأهلي وبتروجيت في ختام مشوار الفريق في الدوري، وطالبهم بتحقيق الفوز والحصول على المركز الرابع، للعودة للمشاركات الأفريقية، مؤكدًا لهم أن هذا الهدف يجب أن يكون حاضرًا بقوة في المباراتين.