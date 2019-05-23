رياضة | عاجل.. تذكرتي تبدأ طرح تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تذكرتي تبدأ طرح تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى"، طرح تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 اليوم الخميس، للجماهير الراغبة فى حضور مباريات هذا الحدث الكبير، على أن يتم التسجيل والحجز عبر تطبيق "تذكرتى".

وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

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وشدد مدير تذكرتى على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظا النهوض بالمنظومة الرياضية.

جدير بالذكر أن مباريات كأس الأمم الأفريقية ستنطلق في 21 يونيو المقبل وحتي 19 يوليو المقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.