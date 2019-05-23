رياضة | اتهام رئيس باريس سان جيرمان بالفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام رئيس باريس سان جيرمان بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه القضاء الفرنسي تهم "الفساد النشط" إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، ومجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس

أكد المصدر معلومات نشرتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.