شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحتفل بانضمام أحمد على لقائمة منتخب الفراعنة فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بأحمد على مهاجم الفريق بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر المشارك فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر الشهر المقبل. Advertisements وحرص الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس على الاجتماع باللاعبين وإحضار تورتة خاصة للاحتفال باللاعب. وتحدث الجهاز الفنى عن أهمية مباراتى الأهلي وبتروجت فى ختام مشوار الفريق بالدورى، وطالبهم بتحقيق الفوز والحصول على المركز الرابع للعودة للمشاركات الأفريقية، مؤكدا لهم أن هذا الهدف يجب أن يكون حاضرا بقوة فى المباراتين.

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