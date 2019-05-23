شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباريات المتبقية للزمالك فى الدورى الممتاز سيكون لها دور كبير فى تحديد بطل الدورى لموسم 2018-2019 وأيضاً هبوط الفريق الثالث لدورى القسم الثانى مع النجوم اف سي والداخلية، خاصة أن هناك ثلاث فرق مهددة بالهبوط ستواجه الزمالك فى مبارياته المؤجلة، وهي الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة.

المباريات المتبقية للزمالك فى الدوري المصري

يتبقى للزمالك خمس مباريات فى الدورى المصرى وهى كالتالى: الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، وتم الإعلان عن موعد إقامة مباراة الإنتاج يوم 30 مايو الجارى، بينما تحدد يوم 3 يونيو المقبل لخوض مباراة أخرى ولم يتحدد طرفها الثانى، وأكدت لجنة المسابقات أنها ستكون أمام حرس الحدود أو الجونة، على أن تقام ثلاث مباريات أخرى للزمالك بعد انتهاء بطولة امم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

ترتيب الدورى المصرى

يتصدر الأهلى حاليا جدول المسابقة برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة ،بينما يأتى فى المركز الثانى بيراميدز برصيد 69 نقطة ولكنه خاض 33 مباراة ، فى الوقت الذى ياتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.