الان تتابع العويران للاتحاد السعودي: «فكوني من شركم.. تمنيت ايسكريم تكريم لتاريخي» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القريات- الخليج 365- عبدالله النعيم:
فتح اللاعب المخضرم ونجم نادي الشباب والمنتخب السعودي وصاحب أشهر هدف بكاس العالم بمونديال أمريكا 94 سعيد العويران عبر صفحته الرسمية “تويتر” تساؤلات وانتقادات للاتحادات السعودي.
وقال: لا جديد من الاتحاد السعودي وليس بمستغرب مواقفهم معي ومن اتحادهم إلى رابطتهم ووصفهم بالمستفزة والكراهية دون سبب ، مؤكداً أنه أمر متوارث “يوصون بعض”.
وأضاف : أن ميولهم الواضح هو من يسيرهم وأردف قائلاً سأستعرض غيض من فيض.
وقال : لقد دعيت للمشاركة في مباراة نجوم العالم ونجوم كوبا أمريكا في اليابان ولكن أخفيت الدعوة ووصلتني بطريقة التسريب وسافرت على حسابي لليابان لتلبية الدعوة المسربة لي.
ولا أنسى توجيههم دعوات للاعبي المنتخب السابقين لحضور تدشين الهوية البصرية للاتحاد وتجاهلوني ولما التقينا في مؤتمر الفيفا وسألت عن سبب التجاهل قالوا: ما نعرف رقم جوالك وهذا عذر أقبح من ذنب !!
وأضاف انه يتمنى لو أيسكريم هدية له .
وعاتب بقوله : “يا جماعة فكوني من شركم لا تدعوني ماني جاي واتحادكم ورابطتكم لكمالي اليابان وفوجئت أن المدعوين متواجدين من 3 أيام وذكر انه حصل على لقب أفضل صاحب هدف في تاريخ كأس العالم (تطنيش) وصنف ضمن أفضل 100لاعب في تاريخ كأس العالم (تطنيش) ودعوات أيضا من مؤسسات رياضية مرموقة أخرها الفيفا لحضور الجمعية العمومية 67 في البحرين وشارك في اجتماعات الأساطير.
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