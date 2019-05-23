العويران للاتحاد السعودي: «فكوني من شركم.. تمنيت ايسكريم تكريم لتاريخي»

جدة - عمرو شويل القريات- الخليج 365- عبدالله النعيم:

فتح اللاعب المخضرم ونجم نادي الشباب والمنتخب السعودي وصاحب أشهر هدف بكاس العالم بمونديال أمريكا 94 سعيد العويران عبر صفحته الرسمية “تويتر” تساؤلات وانتقادات للاتحادات السعودي.

وقال: لا جديد من الاتحاد السعودي وليس بمستغرب مواقفهم معي ومن اتحادهم إلى رابطتهم ووصفهم بالمستفزة والكراهية دون سبب ، مؤكداً أنه أمر متوارث “يوصون بعض”.

وأضاف : أن ميولهم الواضح هو من يسيرهم وأردف قائلاً سأستعرض غيض من فيض.

Advertisements

وقال : لقد دعيت للمشاركة في مباراة نجوم العالم ونجوم كوبا أمريكا في اليابان ولكن أخفيت الدعوة ووصلتني بطريقة التسريب وسافرت على حسابي ‏لليابان لتلبية الدعوة المسربة لي.

ولا أنسى توجيههم دعوات للاعبي المنتخب السابقين لحضور تدشين الهوية البصرية للاتحاد وتجاهلوني ولما التقينا في مؤتمر الفيفا وسألت عن سبب التجاهل قالوا: ‏ما نعرف رقم جوالك وهذا عذر أقبح من ذنب !!

‏وأضاف انه يتمنى لو أيسكريم هدية له .

‏وعاتب بقوله : “يا جماعة فكوني من شركم لا تدعوني ماني جاي واتحادكم ورابطتكم لكمالي اليابان وفوجئت أن المدعوين متواجدين من 3 أيام ‏وذكر انه حصل على لقب أفضل صاحب هدف في تاريخ كأس العالم (تطنيش) وصنف ضمن أفضل 100لاعب في تاريخ كأس العالم (تطنيش) ‏ودعوات أيضا من مؤسسات رياضية مرموقة أخرها الفيفا لحضور الجمعية العمومية 67 في البحرين وشارك في اجتماعات الأساطير.