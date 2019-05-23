شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلي والاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث شهدت المسابقة إقامة مباراة واحدة بين الاهلي والاسماعيلي على ملعب برج العرب في الاسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من عمر المسابقة، والثانية بيراميدز والنجوم على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ33، ولازال أحمد علي مهاجم المقاولون العرب يتربع على صدارة الهدافين بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث ظل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على صدراة الهدافين برصيد 18 هدفاً، يليه محمود علاء مدافع الزمالك و خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بـ14 هدفاً لكل منهما، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 12 هدفاً، ثم حسام باولو مهاجم الداخلية ومحمود كهربا نجم الزمالك بـ11 هدفاً لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري المصري والاهلي على الاسماعيلي

ترتيب هدافي الدوري المصري وبيراميدز يفوز على النجوم

ترتيب هدافي الدوري المصرى، حيث اكتفى الاهلي بالتعادل سلبياً أمام فريق الاسماعيلي، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "برج العرب" في الاسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من المسابقة.ترتيب هدافي الدوري المصرى، حيث نجح بيراميدز في الفوز على فريق النجوم ب ، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ33.

نجح محمد فاروق في إحراز الهدف الأول لبيراميدز بالدقيقة 3، قبل أن يحرز النجم الإكوادوري سيفونتي الهدف الثاني في الدقيقة 15.

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