شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي ضد الإسماعيلي.. نشاط للدراويش والأهلي يفرض التعادل بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة مازال التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الاهلي والاسماعيلي بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.

جاءت بداية الشوط الأول نشطة للغاية من جانب الفريقين ولم تستغرق فترة "جس النبض" وقتاً طويلاً ، وكانت البداية الهجومية من جانب حسين الشحات لاعب الاهلي الذى كاد يُسجل هدفاً مُبكراً للأحمر لكن محمد فزي حارس الاسماعيلي تصدى للكرة بشكل جيد.

هجمة الأهلي أثارت الغيرة الهجومية في الدراويش الذى ضغط هو الأخر عن طريق بامبو وصادق لكن دون خطورة حقيقة على ممرى محمد الشناوي حارس الاهلي.

وخرج محمود متولي للإصابة وشارك محمد هاشم بدلاً منه ، وواصل الأسماعيلي نشاطه الملحوظ وهدد مرمى الاهلي أكثر من مرة كان أخطرها في الدقيقة 22 من خلال التسديدة التى تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

تراجع أداء الاهلي بشكل غير مُبرر ما منح الفرصة للاعبي الأسماعيلي بالتقدم في منتصف ملعب الاهلي.

وسقط ايمن اشرف الذى يخوض اللقاء مُرتدياً "قناعاً" على الأرض للأصابة بعد صدام قوي مع مصطفى فارس لاعب الأسماعيلي ، وعاد الشناوي للتألق مرة أخرى وينقذ كرة خطرة من دونجا.

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