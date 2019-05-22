شكرا لقرائتكم غوانغجو وكاشيما يكملان عقد دور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شنغهاي - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 22:07

سجل البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة الإسباني السابق هدف الفوز لغوانغجو إيفرغراندي الصيني على ضيفه دايغو الكوري الجنوبي، والتأهل الى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الأربعاء ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



وحرمت رأسية باولينيو منتصف الشوط الثاني (64) دايغو من التأهل اذ كان يبحث عن نقطة التعادل.

وفي ظل غياب لاعب وسط بنفيكا البرتغالي السابق البرازيلي أندرسون تاليسكا، غاب الإبداع عن غوانغجو فيما جلس لاعبو دايغو في الخلف، قبل أن يمنح باولينيو (30 عاما) هدف الفوز لغوانغجو حامل اللقب في 2013 و2015.

ويلتقي غوانغجو الذي يشرف عليه بطل العالم السابق الإيطالي فابيو كانافارو مواطنه شاندونغ لونينغ الذي يدافع عن ألوانه لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق البلجيكي مروان فلايني.

ورفع غوانغجو رصيده الى 10 نقاط في المجموعة السادسة مقابل تسع نقاط لدايغو، فحل ثانيا وراء سانفريتشي هيروشيما الياباني المتصدر والذي حقق فوزه الخامس على مضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-1.

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سجل للفائز تايشي ماتسوموتو (5) ويوسوكي ميناغاوا (73) وتسوكاسا موريشيما (75)، وللخاسر السويدي أولا تويفونن (70).

وكانت المباراة الأخيرة للاعب فيكتوري الياباني الدولي السابق كيسيوكي هوندا الذي سيبلغ الثالثة والثلاثين الشهر المقبل. وأعلن لاعب وسط ميلان الإيطالي السابق أنه سيبحث عن تحدٍ جديد بعد موسم عكرته الاصابات.

ويلتقي سانفريتشي في الدور المقبل مواطنه كاشيما أنتلرز حامل اللقب الذي قاده البديل شوي إيتو الى الفوز على ضيفه شاندونغ لونينغ 2-1.

وافتتح فلايني التسجيل للضيوف باكرا برأسية بعد مجهود فردي من البرازيلي جيل (11). لكن أنتلرز الذي كان بحاجة لنقطة التعادل كي يلتحق بشاندونغ في دور الـ16 عادل عن طريق ايتو (68)، ثم ضرب الأخير مصيدة التسلل مسجلا هدف الفوز من مسافة قريبة (70).

ورفع كاشيما رصيده الى 11 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر شاندونغ، وتقدم بفارق نقطتين على جيونغنام الكوري الجنوبي الفائز على ضيفه جوهر دار التعظيم الماليزي بهدفي الهولندي لوك كاستانيوس (65) والياباني تاكاهيرو كونيموتو (90)