مشاهدة مباراة الاهلي لايف ضد الاسماعيلي بث لايف Live ماتش الاهلي اليوم في الدوري المصري اليوم

مباراة الأهلي والزمالك ليست مثل أي مباراة بين الأهلي، وأي فريق آخر، دائما ما تأخذ تلك المباراة منعطفا آخر، ودائما ما تشهد أحداثها متعة حقيقية الكلاسيكو بين الأهلي والإسماعيلي، يستحوذ على اهتمام كافة الجماهير المصرية، حتى جمهور الزمالك يتابع تلك المباراة عن شغف لأن الفريقين لابد أن يكون أحدهما منافسا للزمالك، وإن لم يكن كلاهما.

وعلى الرغم من أن الأهلي والإسماعيلي، مباراة يصعب التكهن بنتيجتها إلا أن النتيجة في أوقات كثيرة تنتهي برباعية أو سداسية وعلى الأقل ثلاثية.

ويستعرض “يوروسبورت عربية”، أهم مباريات الرباعيات والسداسيات بين الأهلي والإسماعيلي.

11 يونيو 1994

فاز الأهلي على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما في ستاد الإسكندرية لتحيد بطل مسابقة الدوري الممتاز ، وهي المباراة التي تألق فيها محمد رمضان مهاجم الأهلي وسجل ثلاثة أهداف وأيمن شوقي هدف.

15 فبراير 1997

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فاز الأهلي على الإسماعيلي بستة أهداف دون رد سجلهم ” محمود ابو الدهب و مشير حنفى و احمد فليكس و سمير كمونة ووليد صلاح الدين وهشام حنفى” ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسماعيلية في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز موسم 1996-1997.

2 يونيو 2000

نجح الدراويش في الفوز على الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الدور الثاني من موسم 1999/2000 ، وسجل للإسماعيلي محمد بركات “هدفين” وجون اوتاكا “هدف” وخالد بيبو “هدف” بينما سجل للأهلي ابراهيم سعيد “هدفين” ومحمد فاروق “هدف”.

8 أغسطس 2000

التقى الأهلي والإسماعيلي في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر ، وحقق الدراويش الفوز برباعية سجلهم محمد بركات “هدفين” وجون أوتاكا “هدفين” .. بينما سجل للأهلي محمد جودة وسيد عبدالحفيظ.

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