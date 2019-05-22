دورتموند يقطع الطريق على ليفربول ويضم موهبة ليفركوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن ضم اللاعب جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
صاحب الـ23 عامًا كان هدفًا لناديي ليفربول وتوتنهام في الفترة الأخيرة خاصة أن يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يقدر بـ25 مليون يورو.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الألماني، فإن براندت وقع على عقد انتقاله لدورتموند ليصبح لاعبًا في صفوف وصيف الدوري الألماني حتى عام 2024.
بتلك الصفقة يكون براندت ثالث صفقات دورتموند الصيفية بعدما ضم الثنائي نيكو شولز من هوفنهايم، وثورجان هازارد قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ.
جدير بالذكر أن براندت شارك في 43 مباراة مع باير ليفركوزن في الموسم المنقضي أحرز خلالها 10 أهداف وساهم بـ17 تمريرة حاسمة.
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