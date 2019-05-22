رياضة | باريس سان جيرمان يهدد صفقة ريال مدريد المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يهدد صفقة ريال مدريد المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تُخطط لتوجيه ضربة قوية إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع Le10Sport الفرنسي أن بعض خطط ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين من المستوى الرفيع قد تتعرض إلى ضربات قوية، حيث أن باريس سان جيرمان يُحاول التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بوجبا يعتبر من الأهداف الرئيسية لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الذي يرغب في الحصول على خدمات بوجبا لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط الملكي.

ونقل الموقع الفرنسي عن وسائل إعلام إيطالية بأن صفقة انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد وأشار إلى أن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان للحصول على خدمات بوجبا لاسيما وأن الفريق الفرنسي في حاجة ماسة إلى لاعب من طراز بوجبا في خط وسط الفريق.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي التخلي عن خدمات بوجبا في الميركاتو الصيفي، حيث يرغب سولسكاير في الاعتماد بشكل كبير على بوجبا في مرحلة إعادة بناء الفريق والعودة به من جديد إلى مساره الصحيح.