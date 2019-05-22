رياضة | ذكريات سيئة تطارد محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذكريات سيئة تطارد محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتمد جماهير ليفربول على ما سيقدمه المصري محمد صلاح نجم الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في الأول من الشهر المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية بأن صلاح واجه توتنهام بقميص ليفربول في 4 مباريات جميعها كانت في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث كانت المباراة الأولى ضد توتنهام في موسمه الأول مع الفريق عندما خسروا بأربعة أهداف مقابل هدف وكان صلاح هو من سجل هدف ليفربول الوحيد.

وفي المباراة الثانية والتي كانت في مرحلة العودة من نفس الموسم، تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ومرة أخرى هو من تكفل بتسجيل هدفي ليفربول في مواجهة الخصم اللندني.

وفي الأسبوع الخامس من البريميرليج هذا الموسم، شارك صلاح في المباراة التي فاز فيها ليفربول بهدفين مقابل هدف ولكنه لم يشارك في صناعة أو تسجيل الأهداف.

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وفي مباراة مرحلة العودة، فاز ليفربول بنفس نتيجة مباراة الذهاب وسجل صلاح هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة.

وأشارت التقارير إلى أنه عندما كان صلاح لاعباً في فيورنتينا الإيطالي، لعب ضد توتنهام مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي وسجل الهدف الثاني في مباراة العودة ليقود فريقه لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وعندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي، خاض صلاح 18 دقيقة فقط أمام توتنهام في إحدى المباريات بينما بقي على مقاعد البدلاء في مباراتين.

وبشكل عام، لعب صلاح 7 مباريات ضد توتنهام، سجل خلالها 5 أهداف في إنتظار ما سيقدمه في المواجهة الثامنة في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.