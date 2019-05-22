رياضة | مورينيو يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ويوفنتوس

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن سبب رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد السابق، مسألة تدريب يوفنتوس بدايةً من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وضع جوزيه مورينيو على طاولة مجلس إدارة يوفنتوس كبديل محتمل لخلافة ماسيمليانو أليجري.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" أن مورينيو قد استبعد نفسه من تدريب نادي يوفنتوس لعدم الإساءة لعلاقته الوطيدة مع جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي دربه في السابق وحقق معه الثلاثية.

وعلق مورينيو على طلب رونالدو، قائلاً: "أحد اللاعبين الذين تربطني بهم علاقة رائعة، يلعب لفريق وأشار لي بأنه يجب أن تأتي إلى هنا في الموسم المقبل وأخبرته إنهم لا يريدونني".