ضربة جديدة موجعة للحارس إيكر كاسياس.. هذه المرة زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر النجم الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، مؤخرا المستشفى بعد تعرضه إلى أزمة قلبية أثناء التدريبات قبل 3 أسابيع؛ مما اضطره إلى الاحتجاز في العناية المركزة، إلا أنه تلقى ضربة موجعة مجددا.

ووفقا لما جاء في “يوروسبورت” فإن سارا كاربونيرو، زوجة الحارس المخضرم إيكر كاسياس، قالت في تصريحات لها: إنها أصيبت بمرض سرطان المبيض بعد أسابيع من تعافي زوجها من أزمة قلبية.

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الإعلامية الرياضية صاحبة الـ 35 عامًا، كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل رسائل تشجيعية.. قالت فيها: لم نتعاف بعد من صدمة واحدة، حتى تفاجئنا الحياة مرة أخرى، هذه المرة أنا، هذه الكلمة لازلت أجد معاناة في كتابتها (السرطان)، قبل بضعة أيام وخلال الفحص اكتشف الأطباء ورمًا خبيثا في المبيض، وقد أجريت عملية جراحية.

زوجة حارس ريال مدريد السابق أضافت: كل شيء يسير الآن على ما يرام، ولحسن الحظ فإننا اكتشفناه في الوقت المناسب، لكن لا يزال هناك شهورًا سأكافح من خلالها، بينما أتلقى العلاج المناسب.. أنا هادئة وواثقة أن كل شيء سيكون بخير.

واختتمت: أعرف أن الطريق سيكون صعبًا، لكن سيكون هناك أيضًا نهاية سعيدة، لديّ دعم عائلتي وأصدقائي وفريقي الطبي الرائع.. أستغل هذه اللحظات لأطلب من زملائي الصحفيين إظهار الاحترام والتفهم اللذان دائمًا ما أظهراه لي، خاصة في هذه الأوقات الصعبة والحساسة لي ولعائلتي.