أتلتيكو مدريد يسابق ليفربول وتشيلسي على صفقة باهظة

ويتعلق الأمر بالمهاجم البرازيلي، ديفيد نيريس، الذي قالت عنه صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، إن أتلتيكو مدريد سيجد منافسة على ضمه، من قبل ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.
ويتطلع سيميوني لتعزيز تشكيلة الأتليتي، ببعض العناصر القوية، بعد تأكد مغادرة لوكاس هيرنانديز، ودييجو جودين، وأنطوان جريزمان، هذا الصيف.
وفي هذا الصدد، تقول بعض التقارير الواردة من إسبانيا، إن مسؤولي أتلتيكو حددوا نيريس كهدف أول لهم، في الميركاتو الصيفي، رغم أنهم يعلمون أنه سيأتي بثمن باهظ، بعد موسمه الجيد مع أياكس.
وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي دخل ضمن قائمة البرازيل لبطولة كوبا أميركا، 12 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 50 مباراة مع أياكس هذا الموسم.
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