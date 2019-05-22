سموحة وإنبي يضمنان البقاء في الدوري المصري

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ضمن سموحة وإنبي البقاء في الدوري المصري الممتاز بفوز الاول على بتروجت 2-صفر والثاني على مصر المقاصة 2-1 ضمن مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين.

في المباراة الاولى، سجل هدفي سموحة حسام حسن (30) ورجب نبيل (40) ليرفع رصيده الى 38 نقطة ويرتقي الى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة وبقى في المركز السادس عشر وبات اقرب المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الثانية مع الداخلية والنجوم اللذين تأكد هبوطهما.

وفي المباراة الثانية، سجل هدفي إنبي أحمد شكري (23 و42)، بينما سجل هدف المقاصة محمد جابر "ميدو" (54 من ركلة جزاء).

بتلك النتيجة ضمن إنبي بقائه في الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 45 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان باستقالته من تدريب الفريق وذلك عقب الخسارة برباعية نظيفه امام مضيفه طلائع الجيش.

وسجل رباعية طلائع الجيش كريم طارق (22 و55) ومحمد ابو المجد (47) ومصطفى محمد (86).

بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده الى 40 نقطة في المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز الثالث عشر. وبات احد الفرق المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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وتعادل وادي دجلة مع ضيفه حرس الحدود 1-1. تقدم دجلة عن طريق محمد هلال (15) وعادل امام عاشور النتيجة لحرس الحدود (81).

ورفع دجلة رصيده الى 37 نقطة في المركز 11 ، ورفع الحرس رصيده الى36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وخطف الإنتاج الحربي تعادلا مستحقا من مضيفه المصري 2-2.

بتلك النتيجة رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر ، فيما رفع المصري رصيده الى 49 نقطة في المركز الرابع.

اهداف مباراة سموحة وبتروجت:

اهداف مباراة إنبي ومصر للمقاصة: