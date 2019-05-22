رغم الاستعانة بحكام أجانب.. عبدالفتاح يشيد بالتحكيم المصري عالمياً وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، سعادته بالنجاحات التي يحققها التحكيم المصري على المستوى الدولى، بعد اختيار هاني العراقي للتحكيم في كأس العالم للكرة الشاطئية في سبتمبر القادم،ومشاركته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالرأس الأخضر.
تابع عبد الفتاح أنه تم اختيار جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال لكأس العالم للشباب، حيث يشارك أبو الرجال فى المباراة الافتتاحية بين هولندا وكولومبيا، ويدير جريشة نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، وهذا أكبر رد على المشككين فى مستوى التحكيم المصرى.
وشهد الدورى المصري فى الموسم الحالي إستعانة أكثر من فريق بالدورى بحكام أجانب لإدارة مبارياتهم على رأسهم بيراميدز و الزمالك و الأهلي و أخيراً بتروجت و سموحة.
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