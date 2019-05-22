شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. الووشو عندما تستخدم العصا والسيف لزيادة الثقة بالنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

ويلقى ”الخليج 365” الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..

رياضة الووشو

هى رياضة استعراضية تشمل حركات قتالية متنوعة بأساليب ومهارات غريبة، ومن أهم الرياضات المشهورة فى الصين خاصة وجميع دول العالم عامة، وتعرف رياضة الووشو أيضا برياضة الكونغ فو.

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رياضة الوشو

ويستخدم فى هذه الرياضة عدة أدوات مثل السيف بنوعيه الرفيع والعريض، بالإضافة إلى أسلحة طويلة كالرمح والعصا.

ومن أهم فوائد هذه الرياضة تهدئة الأعصاب، وإخراج الطاقة المختبئة بالجسم، فضلا عن زيادة الثقة بالنفس، وإزالة القلق وإراحة النفس.