عامر حسين ردًا على الأندية: موسم استئنائي.. وأنظروا لموقف ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم المحلي الحالي لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط.

وأضاف حسين في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن جميع الدول الإفريقية عانت لأنه موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية، وإقامة دورتين لكل بطولة إفريقية خلال الموسم الحالي.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت عن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري وبعض المؤجلات، على أن تقام بقية المؤجلات بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

Advertisements

أضاف أن إنهاء الدوري عمليا في 3 يونيو المقبل - باستثناء مباراتين - يعد إنجازًا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ) مقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديا والدوري التونسي 14 ناديا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل.

ورد عامر حسين على شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر، بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية، قبل العودة لاستئناف الموسم: "هذا الأمر وارد الحدوث في أي مكان في العالم".

وضرب مثالا بليفربول والنجم المصري محمد صلاح: "ليفربول الإنجليزي مثلا أنهى الدوري يوم 12 مايو الحالي، في حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لمباراة في بطولة أوروبا ستقام 1 يونيو المقبل".