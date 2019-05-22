رياضة | اتهام أحمد أحمد بالتحرش الجنسي بـ4 فتيات في مقر "كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام أحمد أحمد بالتحرش الجنسي بـ4 فتيات في مقر "كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن بنود تحقيق لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي"فيفا" مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" بسبب الاتهامات الموجهة إليه من عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن أحمد أحمد سيسافر إلى الإكوادور خلال الأيام المقبلة من أجل الخضوع للتحقيق والذي يتضمن اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بأربع سيدات يعملن في مقر "كاف".

وأضافت أن رئيس الكاف سيكون مطالبًا بالكشف عن سبب إقالة عمرو فهمي من منصبه بدون الرجوع إلى دعم اللجنة التنفيذية في الكاف إلى جانب السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بأموال مشتبه أن تكون من شركة لاجاردير لدفعه للتراجع عن مراجعة العقود.