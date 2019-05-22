حلمى طولان يستقيل من تدريب الاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى يتقدم باستقالته لإدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى. وكان الاتحاد السكندرى خسر برباعية نظيفة أمام مضيفه طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وبذلك تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

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