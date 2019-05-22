«سبورتنج» يحرز برونزية كأس مصر للرجال لكرة اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز نادي سبورتنج الميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر للرجال لكرة اليد لهذا الموسم، وذلك بعد فوزه على نادي الجزيرة بنتيجة 26- 25 في المباراة التي انتهت اليوم بين الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة على ملعب صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وتقام حاليا المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش على الصالة المغطاة للشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

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