شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للاعبي الاسماعيلي بالاسكندرية قبل مواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بفندق الاقامة فور وصولهم الإسكندرية ، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. وخلال المعسكر ظهرت علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق املا فى استمرار النتائج الإيجابية. وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم. Advertisements فى ذات السياق ، قسم الجهاز الفنى لاعبى الفريق على غرف فندق الإقامة . وجاء التقسيم على النحو التالى: “محمود متولى وأسامة إبراهيم ” – “باهر المحمدى وكريم بامبو” – “محمد مجدى الجمل ومحمود دونجا” – “محمد صادق وأحمد أيمن”. كما يتواجد “عماد حمدى ومحمد هاشم” – “عبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم ” – ” محمد فوزى وحازم مرسى” – “شيلونجو ومحمود أبوجودة” – “أيمن رجب ومصطفى فارس” – “محمد الضرف وكمال السيد”، بينما يجلس “محمد الشامى “منفردًا.

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