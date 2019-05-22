رياضة | مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - أحمد فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.