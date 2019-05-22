انت الان تتابع المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

المصري

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.

وأضاف أن المجلس سيعقد جلسة مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، لبحث تقريره الفني بشأن احتياجاته من اللاعبين وكذلك الراحلين عن الفريق. وأعرب عضو مجلس إدارة المصري، عن أمنياته في حصول ناديه على المركز الرابع بمسابقة الدوري الممتاز، حتى تكون المرة الرابعة له على التوالي، فضلًا عن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية

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