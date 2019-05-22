رئيس غانا يأمر أسامواه بالتراجع عن الاعتزال الدولي

أمر الرئيس الغانى، نانا أكوفو أدو، نجم منتخب النجوم السوداء أسامواه جيان، بالتراجع عن قرار الإعتزال الدولى.

وقال موقع "غانا سوكر نت" الغاني، إن الرئيس تحدث مع أيقونة منتخب غانا مساء الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من إعلان جيان الإعتزال الدولى، وهو الأمر الذى أثار جدلا كبيرا والذى جاء قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا بمصر.

وقال جيان إنه اتخذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب، وذلك اعتراضا على قرار المدرب الغاني كواسي أبياه باستبعاده من قائمة منتخب النجوم السوداء التى تستعد للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وأشار الموقع الغانى إلى أن رئيس الجمهورية تحدث مع جيان هاتفيا، حيث يتواجد اللاعب حاليا فى تركيا مقر سكنه، من أجل حثه على التراجع عن قرار الإعتزال، وذلك حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الغانية.

النجوم السوداء تقع فى المجموعة السادسة مع الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

وظهر جيان لأول مرة في عمر 17 عامًا ضد الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي للمنتخب الغانى برصيد 51 هدفًا في 106 مباراة، وشارك أيضًا فى 3 مونديالات أعوام 2006 و 2010 و 2014.